Hat Sarah Engels (28) die Nachwuchsplanung abgeschlossen? Die DSDS-Finalistin von 2011 ist bereits Mutter eines Sohnes. Gemeinsam mit ihrem Mann Julian Büscher (28) erwartet sie nun ihr zweites Kind – eine kleine Tochter. Bis zur Geburt dauert es auch nicht mehr allzu lange: Die "Ti Amo Mi Amor"-Interpretin ist bereits im letzten Trimester. Doch wünscht sie sich danach eigentlich noch weiteren Nachwuchs?

In ihrer Instagram-Story erklärte die 28-Jährige, dass sie sich noch nicht sicher sei, ob sie nach der Geburt ihrer Tochter noch mal schwanger werden möchte. "Die Schwangerschaft ist ja doch eine wirklich besondere Zeit, natürlich auch mit Komplikationen, aber alles für so ein schönes Wunder. Mal sehen, was die Zeit bringt", erzählte die Sängerin.

Wie groß Sarahs Wunsch nach einem zweiten Kind war, hatte sie in der Vergangenheit immer wieder deutlich betont. "Aber wenn, dann bevor ich 30 bin", verriet sie beispielsweise 2019 in ihrer Instagram-Story. Darauf, wie viele Kinder sie eines Tages insgesamt haben möchte, hat sie sich bislang jedoch noch nicht geäußert.

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels im August 2021

Instagram / sarellax3 Sarah Engels zeigt ihren Babybauch

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

