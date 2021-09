Es geht heiß her auf dem Red Carpet! Aktuell laufen die 78. Internationalen Filmfestspiele in Venedig. Der rote Teppich der Veranstaltung bietet auch in diesem Jahr so einige Hingucker. Neben glamourösen Abendroben von Schauspielerin Penelope Cruz (47) und Model Adriana Lima (40) sorgten auch Jessica Chastain (44) und Oscar Isaac (41) für einen echten Wow-Moment. Die beiden waren vergangenes Wochenende anscheinend in richtiger Flirtlaune.

Jessica und Oscar zeigten sich bei der Premiere ihrer neuen Serie "Scenes from a Marriage" zusammen auf dem Red Carpet. Das Knistern zwischen den beiden war dabei ziemlich offensichtlich. Aber wie kommt ihre Flirtshow bei ihren Partnern im richtigen Leben an? Jessica ist seit vier Jahren mit Gian Luca Passi de Preposulo verheiratet und auch Oscar ist seit 2017 mit seiner Frau Elvira Lind glücklich. Offenbar sind sie eng befreundet, immerhin kennen sie sich bereits seit dem Studium. Tatsächlich haben die "X-Men: Dark Phoenix"-Darstellerin und der "Ex Machina"-Schauspieler sogar eine Gruppe zum Organisieren von Playdates für ihre Kinder.

Ihre langjährige Freundschaft war für ihre neue HBO-Serie "Scenes from a Marriage" von Vorteil. Oscar sagte gegenüber der Frankfurter Allgemeinen: "Rein beruflich ist es toll, mit jemandem zusammenzuarbeiten, den man so gut kennt." Man müsse sich dadurch über viele Dinge keine Gedanken machen, über die man sich sonst sorgt.

Getty Images Jessica Chastain und Oscar Isaac

Getty Images Jessica Chastain und Oscar Isaac

Getty Images Jessica Chastain und Oscar Isaac

