Süße Baby-News bei US-Schauspielerin Jessica Chastain (43)? Die "The Huntsman: Winter's War"-Darstellerin ist 2018 ganz heimlich zum ersten Mal Mutter geworden. Die gemeinsame Tochter begrüßten sie und ihr Ehemann Gian Luca Passi de Preposulo dank einer Leihmutter, deren Identität bis heute geheim gehalten wurde. Auch zu dem kleinen Mädchen ist nicht mehr bekannt, da Jessica ihr Privatleben so gut es geht unter Verschluss hält. Doch ist die junge Familie nun nicht mehr nur zu dritt?

Wie Page Six nun vermutet, könnte die Schauspielerin auch zum zweiten Mal klammheimlich Mutter geworden sein. Auf aktuellen Paparazzi-Aufnahmen, die dem Magazin vorliegen, sieht man Jessica mit ihrem Mann Gian bei einem Spaziergang. Dabei schiebt der Mode-Experte die gemeinsame Tochter im Kinderwagen. Bei genauerem Betrachten sieht man aber, dass die Schauspielerin ein zweites, noch viel kleineres Kind auf die Brust geschnürt trägt. Ob es sich dabei um weiteren Nachwuchs bei der Promi-Familie handelt? Immerhin könnten Jessica und Gian ja auch Baby Nummer zwei via Leihmutter bekommen haben.

Beruflich läuft das Leben des Rotschopfs ähnlich auf Hochtouren wie ihr Privatleben. Aktuell befinden sich vier große Hollywood-Streifen mit Jessica in den zugehörigen Hauptrollen in der Postproduktion. Dabei handelt es sich um "355", "Ava", "The Eyes of Tammy Faye" und "The Forgiven".

Anzeige

Getty Images Jessica Chastain und Gian Luca Passi de Preposulo

Anzeige

Getty Images Jessica Chastain, 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Jessica Chastain und Gian Luca Passi de Preposulo



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de