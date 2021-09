Endlich geht es zur Sache! Bisher wurde die sogenannte Private Suite bei Love Island von keinem der Couples genutzt – und auch von großen Gefühle ist noch keine Spur. Zwischen Martin Fuhsy und Andrina Santoro (28) knisterte es aber immerhin schon seit Martins Einzug als Granate heftig. Und jetzt geht ihr Flirt in die nächste sexy Runde: Andrina und Martin weihen heute das Liebesnest ein!

In einer Nachricht an Andrina erfahren die beiden von ihrem Glück. Nachdem die Schweizerin anfangs von Jannik enttäuscht wurde, habe sie nun endlich ihren "Herzensmenschen" gefunden. "Damit ihr euch noch besser kennenlernt, dürft ihr heute Nacht die Private Suite eröffnen”, heißt es in der Botschaft. Kurz darauf schmachten sich die beiden schon im Whirlpool des Privatbereiches an – und tauschen heiße Küsse aus.

Ob die beiden noch weiter gehen? "Ich habe bei Martin schon so eine Anziehung und ein Kribbeln im Bauch", gesteht Andrina jedenfalls im Einzelinterview – auch der Gütersloher ist begeistert. Aus dem Jacuzzi geht es für die beiden direkt ins Private-Suite-Bett, wo sie leidenschaftlich weiter rummachen...

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI/Thomas Reiner Martin Fuhsy und Andrina Santoro bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI/Thomas Reiner Martin Fuhsy und Andrina Santoro bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI/Thomas Reiner Martin Fuhsy und Andrina Santoro bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de