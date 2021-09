Bei Love Island geht es endlich richtig zur Sache! In den ersten Folgen der Kuppelshow schien es zwischen keinem der Kandidaten so richtig zu funken. Mit dem Einzug der Granaten Selina Riarova und Isabell Kremer wurde das allerdings anders. Letztere fand ziemlich schnell Gefallen an dem Single-Boy Dennis Felber – und auch er schien von ihr alles andere als abgeneigt zu sein. Jetzt kam es sogar zu ihrem ersten Kuss!

In der aktuellen Folge des Flirt-Formats sucht Isabell wieder vermehrt Dennis' Nähe. Im Rahmen eines Spiels am Abend treffen sich dann auch erstmals ihre Lippen. Der Fitnesstrainer hat die Wahl, seine Lieblings-Islanderin zu küssen und entscheidet sich für Isabell. Als diese an der Reihe ist, beschließt sie, das Ganze zu wiederholen und knutscht ihn ganze 30 Sekunden lang. "Das war mal ein richtiger Kuss", freut sich Andrina, die das Ganze beobachtet hatte. Und auch Isabell selbst scheint von dem Kuss ganz hin und weg zu sein: "Das war perfekt. Wir sind ja beide eher schüchtern."

Neben der körperlichen Anziehung passt es bei Isabell und Dennis offenbar auch charakterlich. Sie haben viele Gemeinsamkeiten und fühlen sich in der Gegenwart des jeweils anderen sehr wohl. "Wenn Isabell in meiner Nähe ist, dann spüre ich Sicherheit und ein Gefühl von Wertschätzung. Das ist wunderschön!", schwärmte Dennis beispielsweise in der vergangenen Episode.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTL2 Isabell und Dennis bei "Love Island" 2021

RTL2 Isabell Kremer und Dennis Felber

RTL2 Die "Love Island"-Teilnehmer Dennis und Isabell

