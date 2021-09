Geht es bei Love Island jetzt etwas mehr zur Sache? Bislang haben zwischen den Kandidaten der Kuppelshow noch nicht wirklich die Funken gesprüht. Die neuen Granaten Isabell und Selina sollen nun aber frischen Wind reinbringen – und tatsächlich: Die Mädels scheinen die Villa ganz schön aufzumischen. Während Isabell ein Auge auf Dennis geworfen hat, versucht Selina ihr Glück bei Jannik. Und auch den Jungs scheinen die beiden ganz gut zu gefallen.

"Wenn Isabell in meiner Nähe ist, dann spüre ich Sicherheit und ein Gefühl von Wertschätzung. Das ist wunderschön!", verriet Dennis in der aktuellen Folge. In Isabells Augen haben sie auch noch total viele Gemeinsamkeiten. "Wir haben so komplett gleiche Ansichten einfach", schwärmte die 22-Jährige im Gespräch mit ihrer Mitstreiterin Lisa-Marie.

Doch auch bei Jannik und Selina scheint es ziemlich gut zu laufen – sie sind ebenfalls auf einer Wellenlänge. Der Kölner fragte die 23-Jährige sogar, ob sie mit ihm in der nächsten Paarungszeremonie ein Couple bilden möchte. Ihre Antwort lautete: "Ich hätte nichts dagegen."

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

