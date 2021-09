Ein weiterer Reality-TV-Star versucht sich vor der Unter uns-Kamera! In den vergangenen Monaten gab es in der RTL-Serie immer wieder Gastauftritte bekannter Gesichter, die die Fans nicht unbedingt mit dem Schauspielbusiness in Verbindung bringen. So hatten beispielsweise Bachelor in Paradise-Beauty Christina Graß (33) oder auch Nu Pagadi-Sängerin Kristina Dörfer (37) bereits eine kleine Rolle. Auch Cathy Hummels (33) wird bald in einer Folge zu sehen sein. Aber das war längst nicht alles: Ex-Prince Charming Nicolas Puschmann (30) freut sich ebenfalls auf seine "Unter uns"-Premiere.

In einer RTL-Pressemitteilung wird jetzt angeteasert, dass der TVNow-Krawattenverteiler am 15. November in der Schillerallee auftaucht. Demnach spielt Nicolas den charmanten Frauenarzt Dr. Richard Schilling. Der Mediziner scheint ein echter Frauenversteher zu sein – muss allerdings zu einem "delikaten" Einsatz eilen. Offenbar bekommt es Nicolas alias Doc Schilling dabei mit den Launen von Britta Schönfeld, gespielt von Tabea Heynig (51), zu tun.

Während die Fans sich noch etwas gedulden müssen bis die Szenen des Let's Dance-Stars ausgestrahlt werden, steht Cathys Auftritt als Bea Kienzle unmittelbar bevor. Schon Mitte des nächsten Monats verzaubert sie Schillerallee-Bewohner Till Weigel (Constantin Lücke, 42). "Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Es war schön, weil es schon immer mein Traum war, zu schauspielern. Ich habe mich in meine Rolle richtig reingefuchst", schwärmte sie gegenüber Promiflash von der Arbeit am Set.

TVNOW / Stefan Gregorowius Nicolas Puschmann, "Let's Dance"-Kandidat 2021

TVNOW Prince Charming Nicolas Puschmann

TVNOW, Stefan Behrens Moderatorin Cathy Hummels

