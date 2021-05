Christina Graß (32) geht wieder unter die Schauspieler! In Sachen Liebe läuft es für die ehemalige Bachelor-Kandidatin gerade mehr als gut: Nach einer kurzzeitigen Trennung ist sie wieder mit ihrem Freund Marco Cerullo (32) zusammen. Jetzt gibt es aber auch berufliche Neuigkeiten von der Bachelor in Paradise-Bekanntheit: Nachdem sie bei "Schwester – Volle Dosis Liebe" schon Serienluft schnuppern durfte, stürzt sich die 32-Jährige erneut ins TV-Abenteuer. Schon in wenigen Tagen hat sie einen Gastauftritt bei Unter uns.

Am 21. Mai wird die Brünette in einer Rolle bei der RTL-Daily zu sehen sein – offenbar als neue Mandantin des Privatermittlers Jakob (Alexander Milo, 41). Allerdings sorgt ein intensiver Plausch mit dem heißen Schillerallee-Bewohner für ordentlich Aufregung: Dessen Stiefmutter Monika (Isabel Vollmer, 35) hält die Beauty für die neueste Bettgeschichte des Frauenschwarms. Vor ihrem Drehtag sei Christina ziemlich aufgeregt gewesen, wie sie gegenüber PicturePuzzleMedien verriet – und hatte außerdem mit einem gefährlichen Problem zu kämpfen...

"Ich bin extra ganz früh losgefahren, weil ich mir gedacht habe: 'Nein, du darfst auf keinen Fall zu spät kommen, das ist ganz wichtig!'", erinnerte sich die ehemalige Miss Norddeutschland. Mitten auf der Autobahn seien ihr dann aber bei strömendem Regen beide Scheibenwischer abgefallen. "Ich bin schnell auf den Standstreifen gefahren und habe ganz aufgeregt meinen Freund angerufen. Der ist zum Glück sofort gekommen und ich habe sein Auto übernommen", erzählte sie. Zudem sei sie dann noch geblitzt worden.

TVNow/ Stefan Behrens Alexander Milo und Christina Graß bei "Unter uns"

Instagram / christina_grass_ Christina Graß, Kuppelshow-Star

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß im Januar 2021

