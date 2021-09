Britney Spears (39) lässt erneut die Hüllen fallen! Die Pop-Prinzessin sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder mit skurrilen Social-Media-Postings für Aufsehen: Während des Vormundschaftsprozesses gegen ihren Vater Jamie Spears (69) teilte sie im vergangenen Juli ein Foto im Netz, auf dem sie sich oben ohne zeigt. Am vergangenen Mittwoch wurde endlich bekannt gegeben, dass der Familienvater die Vormundschaft komplett beenden will. Nach dieser Entscheidung fühlt Britney sich offenbar ziemlich befreit – und präsentiert nun stolz ihren Po!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 39-Jährige nun mehrere Aufnahmen von sich, auf denen sie vor einem Spiegel posiert. Sie trägt dabei lediglich einen Tangaslip – und gewährt somit freie Sicht auf ihr Gesäß. Unter ihrem Posting macht Britney klar, dass die Form ihrer Kehrseite total natürlich sei. "Hier ist ein Video, damit ihr sehen könnt, dass das wirklich mein Hintern ist. Keine Filter und keine Retusche", notierte Britney und fügte zusätzlich ein Pfirsich-Emoji an.

Die Fans der "Toxic"-Interpretin reagierten jedoch ziemlich zwiegespalten auf das Posting. Einige Follower sind total begeistert – und machen Britney zahlreiche Komplimente. "Die Königin des Wohlfühlens in der eigenen Haut", schwärmt beispielsweise ein User. Andere Follower hingegen sind nach Britneys Schnappschuss eher verwirrt. "Was zur Hölle ist hier schon wieder los?", kommentierte einer von vielen.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears bei den Billboard Music Awards

