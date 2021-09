Werden die neuen Granaten den bestehenden Couples bei Love Island gefährlich? In der Folge von gestern erfuhren die Kandidaten, dass schon bald zwei Neulinge in die Villa kommen. Kinan und Kendra mischen heute die Gruppe etwas auf. In der Vorschau sah es vor allem so aus, als könnte Kendra den anderen Girls gefährlich werden. Die Studentin scheint nämlich in absoluter Flirtlaune zu sein – ganz egal, ob jemand vercoupelt ist oder nicht.

Promiflash hakte bei den Neulingen nach, ob sie bereit wären, einem anderen Kandidaten sein Couple auszuspannen. Für Kinan ist ganz klar: "Wenn sie mir gefällt, dann würde ich alles tun, um sie dem anderen auszuspannen." Ihm sei dabei auch ganz egal, ob es dadurch zu Stress mit den anderen Jungs kommen könnte. Aber auch Kendra hätte in so einer Situation anscheinend keine Hemmungen. Sie betonte: "Ja, auf jeden Fall, aber vielleicht dann auf eine zivilisierte Weise." Sie wolle im Fall der Fälle aber offen mit der betroffenen Frau darüber reden, dass sie sich für ihren Mann interessiert.

Die neuen Islander scheinen sich auch keine echten Sorgen über ihre verspätete Ankunft in der "Love Island"-Villa zu machen. Kendra erklärte im Gespräch mit Promiflash: "Ich bin ein Mensch, der sich eigentlich mit jedem versteht." Deshalb mache sie sich auch keine Sorgen, womöglich keinen Anschluss zu finden. Kinan verriet, dass er zwar ein kleines bisschen nervös sei, aber auf keinen Fall Angst vor seiner Ankunft habe.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

"Love Island"-Kandidat Kinan

"Love Island"-Kandidatin Kendra

Martin Fuhsy und Andrina Santoro bei "Love Island"

