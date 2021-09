Francisco Medina (44) ist frisch verliebt! Erst vor Kurzem hatte der Alles was zählt-Darsteller noch bekannt gegeben, dass er eine Trennung hinter sich hat. Wer die Frau an seiner Seite war, hatte der Schauspieler allerdings nie preisgegeben. Sein Privatleben hält der Serienstar meistens aus der Öffentlichkeit raus. Eine freudige Nachricht konnte er nun aber doch nicht für sich behalten. Auf dem Singlemarkt musste er sich nicht lange aufhalten, denn: Francisco ist schon wieder vergeben – und offenbar überglücklich!

Im Gespräch mit RTL verkündete der 44-Jährige sein neues Liebesglück. Vor zwei Monaten habe er die berühmt-berüchtigte Liebe auf den ersten Blick am eigenen Leib erfahren: "Ich habe sie gesehen und es hat mich wirklich in der ersten Sekunde total geschockt", erinnerte Francisco sich an die schicksalhafte Begegnung. Das war der Start seiner neuen Liaison. "Ich bin auf sie zugegangen, wir haben gequatscht und das den ganzen Abend", erzählte er. Näheres zu seiner Partnerin behielt der Soap-Darsteller jedoch für sich.

Dass er überhaupt so offen über sein Liebesleben spricht, ist bei Francisco eine Ausnahme. Das hat sich der Beau auch gut überlegt. "Mir ist es sehr wichtig, dass die Frau an meiner Seite sich sehr sicher fühlt und dass sie wirklich weiß, dass ich zu 100 Prozent zu ihr stehe", erklärte er. Aus diesen Grund wollte er sich nun klar zu seinem aktuellen Beziehungsstatus äußern.

ActionPress Francisco Medina, TV-Star

Instagram / francisco.javier.medina "Alles was zählt"-Star Francisco Medina

ActionPress Francisco Medina, Schauspieler

