Eins ist sicher: Sie waren definitiv nicht untätig. Vor ungefähr neun Monaten waren Francisco Medina (44) und Amrei Haardt (31) bei Alles was zählt ausgestiegen. Doch kürzlich wurde verkündet, dass der Maximilian-Darsteller und die Nathalie-Darstellerin Anfang Juni ihr Comeback feiern. In der Zeit zwischen ihrem Serien-Aus und ihrer Rückkehr ist allerdings einiges passiert. Was genau die beiden Schauspieler so gemacht haben, das verraten sie jetzt.

Anlässlich ihrer Rückkehr in die Vorabendserie gaben Francisco und Amrei gegenüber RTL nun ein kleines Update. Dabei plauderte die Kölnerin aus, dass sie nach ihrem AWZ-Ausstieg im Herbst fleißig Bücher gewälzt hatte. Der Grund: "Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben. Das war viel Arbeit [...] und ich bin froh, dass ich das Kapitel jetzt hinter mir habe", erzählt sie. Aber auch ihr Serien-Ehemann lag nicht auf der faulen Haut. Er hat sich einen Kindheitstraum erfüllt und wurde Dozent an der Ernst-Busch-Hochschule. "Ich habe dort ganz viele Seminare mit der Nationalmannschaft und Bundesligafußballern gemacht [...]. Das war echt cool", schwärmt der 44-Jährige.

Die zwei blicken aber nicht nur zurück, sondern sprechen auch über die Zukunft – vor allem über die ihrer beiden Charaktere in der Serie. "Also ich hätte schon Lust, hierzubleiben, aber das ist zu gefährlich, ne?", will Amrei von Francisco wissen. Er antwortet daraufhin, dass er als "guter Serien-Ehemann" versuchen möchte, seiner Kollegin diesen Wunsch zu erfüllen und es für Maximilian und Nathalie ungefährlich machen will, zurückzukehren. Bedeutet das also, es gibt eine Chance, dass sie wieder fester Bestandteil des Casts werden?

Instagram / ami_haardt Amrei Haardt im April 2021

ActionPress Francisco Medina bei den Blaue Blume Awards in Berlin im Februar 2016

Getty Images Amrei Haardt bei einem Event in Düsseldorf im November 2016

