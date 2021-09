Francisco Medina (44) beglückte seine Fans gleich doppelt! Der Alles was zählt-Schauspieler gehört zwar schon seit 2007 zum Cast der Sendung – jedoch gönnte er sich regelmäßig längere Pausen, um dann wieder ein spektakuläres Comeback zu feiern. Erst heute erfreute er seine Fans mit seiner jüngsten TV-Rückkehr – aber Francisco hatte auch noch eine weitere Überraschung für die Zuschauer parat: Er bleibt jetzt länger bei "Alles was zählt"!

"Niemand mag On-Off-Beziehungen", begann der 44-Jährige auf dem Instagram-Kanal der Sendung. Er wisse, dass es viele Leute nerve, dass er immer wieder gehe und aussteige, um dann wiederzukommen. "Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich jetzt mal mit diesem On-Off aufhöre. Ich werde diesmal länger bleiben", verkündete der sichtlich aufgeregte Beau.

Die Fans der Serie konnten daraufhin vor Freude und Aufregung kaum an sich halten. "Das ist eine tolle Nachricht. Ich freue mich so. Ich habe mich immer so gefreut über jede Rückkehr, jetzt noch mehr", schwärmte eine Instagram-Nutzerin.

TVNOW / Willi Weber Vanessa (Julia Augustin), Simone (Tatjana Clasing) und Maximilian (Francisco Medina) bei AWZ

ActionPress Francisco Medina, Schauspieler

Jennifer Zumbusch / Future Image // ActionPress Francisco Medina beim RTL-Spendenmarathon 2019

