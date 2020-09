Ist es ein Abschied für immer von Francisco Medina (43) und Amrei Haardt (31)? Erst vor ein paar Tagen machte die Nachricht die Runde, dass drei Serienlieblinge Alles was zählt den Rücken kehren. Darunter sind auch die beiden Schauspieler, die in der Daily die Rollen von Maximilian von Altenburg und Nathalie von Altenburg – ehemals Reichenbach – verkörpern. In einem Interview verrät das TV-Paar nun, ob die Möglichkeit besteht, dass sie in der Zukunft zu AWZ zurückkehren?

Gegenüber RTL plaudert Amrei aus: "Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir zusammen zurückkommen, wenn ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist." Die gebürtige Kölnerin scherzt weiter, dass es witzig wäre, wenn beide bei ihrer Rückkehr die Rollen getauscht hätten. "Ich sehe dann aus wie Maximilian und er sieht aus wie Nathalie", erklärt die 30-Jährige ihre Idee.

Von diesem Einfall scheint auch ihr Co-Star ziemlich begeistert zu sein, denn der greift ihren Gedanken auf und feilt ihn sogar noch weiter aus: "Ich werde dann so ein Hippie-Krankenpfleger mit Ketten und so einem Look und gehe dann ins Krankenhaus und du bist dann eine Geschäftsfrau. Das finde ich gut", erzählt Francisco.

Instagram / ami_haardt Amrei Haardt in Köln im Mai 2020

TVNOW / Kai Schulz Nathalie (Amrei Haardt) und Maximilian (Francisco Medina) bei "Alles was zählt"

ActionPress Francisco Medina, Schauspieler

