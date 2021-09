Die Met Gala im Metropolitan Museum of Art in New York gehört mit ihren Besuchern in ausgefallenen Looks zu einem der bedeutendsten Mode-Events des Jahres. In Sachen Fashion immer ganz vorn mit dabei ist Schauspielerin Zendaya (25). So begeisterte die Spider-Man-Darstellerin 2018 beispielsweise mit einem Kleid, das an eine Ritterrüstung erinnerte oder 2019 mit ihrem an Aschenputtel angelehnten Kleid. Nun verriet Zendaya, dass sie wegen terminlicher Konflikte nicht an der Met Gala 2021 teilnehmen kann.

In einem Interview mit Extra TV erklärte die 25-Jährige, dass sie in diesem Jahr schon anderweitig verplant ist: "Ich werde leider nicht teilnehmen können, da ich für 'Euphoria' drehen werde." Sie würde es besonders bereuen, da ihr "Dune"-Co-Star aus Timothée Chalamet durch die Veranstaltung am 13. September führe. "Ich wünschte, ich könnte. Vor allem, weil diese Modeikone an meiner Seite der Gastgeber sein wird!", erklärte Zendaya, während der "Call Me by Your Name"-Darsteller verlegen neben ihr saß.

Auch, dass vor allem viele ihrer Follower bereits mit Vorfreude auf das anstehende Event geblickt hätten, gestand sich Zendaya ein. "Meine Fans werden sehr enttäuscht von mir sein", versicherte die dunkelhaarige Schönheit. Selbst Timothée schien die Absage seiner Schauspielkollegin ziemlich zu bedauern, denn während des Gesprächs mit der Fernsehmoderatorin Cheslie Kryst wiederholte der Halbfranzose mehrfach das Wort "Schade!"

Getty Images Zendaya Coleman im Juni 2019

Getty Images Zendaya bei der Met Gala im Mai 2018

Getty Images Sonia Saraiya, Sam Levinson, Zendaya, Hunter Schafer, Barbie Ferreira und Eric Dane

