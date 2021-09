Wie würde Taynara Joy (24) in diesem Fall wohl reagieren? Im Rahmen der Berlin Fashion Week gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bekannt, wieder glücklich in einer Beziehung zu sein. Sie und ihr Partner lernten sich am Set eines Seriendrehs kennen und lieben. Während die Laufstegschönheit immer mehr auch ins Filmgeschäft einsteigen möchte, ist ihr Liebster längst als Schauspieler tätig. Doch was wäre, wenn er jetzt eine Kuss-Szene spielen müsste – wäre Taynara eifersüchtig?

"Ich bin froh, dass es bis jetzt noch nicht passiert ist", gab Taynara bei der Anja Gockel Fashionshow offen gegenüber Promiflash zu. Sie vermute allerdings, dass sie die Situation nicht so cool fände. "Beim Spielen muss man ja immer etwas von sich mit einbringen, es wird also ein realer Flirt stattfinden, darüber wäre ich sehr eifersüchtig", verriet das Model. Dennoch habe sie großes Vertrauen in ihren Freund.

"Aber ich würde ihm sagen, dass er mir davon nichts erzählen soll, ich will es auch nicht sehen und dann geht es", vermutete Taynara. Dass sie selbst für eine solche Szene mit ihrem Schatz vor der Kamera steht, kann sich die 24-Jährige aber ebenfalls nicht vorstellen: "Wir sind jetzt ein Paar, wir lieben uns – ich wäre beim Drehen jetzt voll nervös!" Zudem sei er ihr größter Kritiker und Taynara würde sich ständig beobachtet fühlen.

Anzeige

Instagram / taynarajoy.silvawolf Taynara Joy, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / taynarajoy.silvawolf Taynara Joy, Model

Anzeige

Instagram / taynarajoy.silvawolf Taynara Joy, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de