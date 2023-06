Neue Rolle: Ex-GNTM-Girl Taynara Wolf steigt bei AWZ ein!

Mit Taynara Wolf (26) weht bald frischer Wind am Set von Alles was zählt! Das Model, das 2016 im Finale von Germany's next Topmodel den fünften Platz belegte, wird bald auch als Schauspielerin durchstarten. In der beliebten Daily-Soap "Alles was zählt" bekommt sie eine Gastrolle. Auf diesen neuen Charakter, der für ordentlich Trubel sorgen wird, können sich Fans demnächst freuen.

"Ich bringe eine sehr interessante Geschichte mit", verrät Taynara gegenüber RTL. Bald wird sie als Zoe Clark, die in der Serie auch Model ist, zu sehen sein. Zoe wird auf der "Prunkwerk"-Fashionshow von Isabelle Reichenbach und Kim Steinkamp laufen und vielen Männern den Kopf verdrehen. Die Rolle von Zoe verspricht ordentlich Drama, denn besonders Deniz Öztürk soll ein Auge auf sie werfen.

"Ich bin schon dabei, hab schon meine ersten Drehtage", erzählt das Ex-GNTM-Model. Am Set habe sie bisher auch nur positive Erfahrungen gemacht, auch das Team sei toll. "Ich freue mich sehr, mit dabei sein zu dürfen", berichtet Taynara. Ab Spätsommer werden die Folgen mit ihr in der Gastrolle ausgestrahlt.

Anzeige

Instagram / taynarajoy.silvawolf Taynara Joy, Model

Anzeige

Instagram / taynarajoy.silvawolf Taynara Joy, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / taynarajoy.silvawolf Taynara Joy, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de