So krass unterscheidet sich Taynara Wolf von ihrer AWZ-Rolle

Sie plaudert aus dem Nähkästchen! Im Juni hatte Taynara Wolf (26) einen Gastauftritt bei Alles was zählt ergattert – und der hat es wirklich in sich! In ihrer Rolle als das selbstbewusste Model Zoe Clark sorgt die einstige Germany's Next Topmodel-Finalistin für ziemlich viel Trubel in der RTL-Serie. Neben Mode geht es vor allem auch um heiße Flirts und One-Night-Stands. Doch privat tickt Taynara ganz anders!

Im Interview mit RTL verrät die 26-Jährige nun, inwiefern sie und Zoe sich ähneln. Was das Modeln angeht, kann sich die Beauty sehr gut mit ihrer Rolle identifizieren – beim Thema Männer hört es dann aber auch schon auf. "Ich musste beim Lesen der Drehbücher grinsen, denn privat bin ich ganz anders", gibt Taynara preis und fügt hinzu: "Ich komme schon schnell ins Gespräch, aber ich bin nicht gut im Flirten. Wenn ich jemanden gut finde, bin ich eher schüchtern als direkt."

Zu Beginn der Dreharbeiten verriet Taynara, dass sie am Set von "Alles was zählt" bisher nur positive Erfahrungen gemacht habe – besonders das Team sei ihr ans Herz gewachsen. "Ich freue mich sehr, mit dabei sein zu dürfen", berichtete die Laufstegschönheit.

Anzeige

Getty Images Taynara Wolf im September 2021

Anzeige

Getty Images Taynara Wolf, einstige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Getty Images Taynara Wolf im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de