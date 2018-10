Offene Worte von Taynara Joy (22)! In der elften Germany's next Topmodel-Staffel eroberte die Beauty mit der Locken-Mähne die Herzen von Jury und Zuschauern im Sturm und schaffte es 2016 in der Show schließlich auf Platz fünf. Über ihr Privatleben und ihren langjährigen Freund erzählte die Ex-"Beryln"-Darstellerin damals nicht viel – sie wollte ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraushalten. Umso überraschender ist jetzt Taynaras Geständnis im Promiflash-Interview: Sie und ihr Partner sind mittlerweile getrennt!

"Ich bin jetzt gerade in einer Phase, in der ich mich auf mich konzentriere. Genau, wir sind nicht mehr zusammen", erzählte Taynara gegenüber Promiflash. Die Trennung von ihrem langjährigen Freund habe sich seltsam angefühlt, da sie gedacht habe, sie sei komplett verloren: "Ich war auf einmal so alleine und es war wirklich komisch. Wenn du in einer Beziehung bist, hast du das Gefühl, dass dich jemand immer hält, wenn du fällst – jetzt musst du dich halt selbst halten." Mittlerweile scheint Taynara ihren Trennungsschmerz allerdings schon fast wieder vergessen zu haben: Sie fühlt sich nach eigenen Angaben nun stärker und selbstbewusster und habe sich selbst besser kennengelernt.

"Und ich finde, das tut mir sehr, sehr gut. Ich war ja sechs Jahre lang in einer Beziehung und hätte ich direkt schon geheiratet, [...] dann wüsste ich nicht, ob ich mich wirklich kennengelernt hätte", erklärte die Schauspielerin, die aktuell für die Sat.1-Daily "Alles oder nichts" vor der Kamera steht. Über die Gründe für das Liebesaus schwieg sie bislang allerdings.

Matthias Nareyek/WireImage Taynara Joy

Instagram / taynarajoy.silvawolf Taynara Joy, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Action Press / Augustin, Christian Taynara Joy bei einer Fashion Show in Hamburg

