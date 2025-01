Ex-GNTM-Girl Taynara Silva-Wolf übernimmt Rolle in ZDF-Serie

Taynara Silva-Wolf (28), bekannt geworden durch ihre Teilnahme an der elften Staffel von Germany's Next Topmodel, begeistert jetzt als Schauspielerin. Rund neun Jahre nach ihrem fünften Platz bei Heidi Klums (51) Model-Show hat sie ihren eigentlichen Traum verwirklicht. In der zweiten Staffel der ZDF-Serie "Der Palast" übernimmt sie die Hauptrolle der Tänzerin Karla Tanner und verbindet damit ihre Leidenschaft für Schauspiel und Tanz. Die neue Staffel wird am 6., 7. und 8. Januar im Hauptprogramm des Senders ausgestrahlt und ist in der Mediathek verfügbar. "Das ist meine Traumrolle. Es sind meine beiden Welten, und ich bin mehr als glücklich", schwärmte Taynara gegenüber der Bild.

Nach ihrer GNTM-Teilnahme folgten zwar Modelaufträge und Laufstegauftritte, doch Taynara betonte, dass der Einstieg ins Modeln für sie lediglich ein Sprungbrett darstellte. Dennoch nahm sie wichtige Lektionen von Heidi mit, die bald in der Jubiläumsstaffel von GNTM zu sehen ist: Professionalität, Durchhaltevermögen und der Glaube an die eigenen Ziele. Mit dieser Einstellung hat Taynara ihren Weg ins Schauspielgeschäft gefunden. Insbesondere ihre jetzige Rolle fordert sie nicht nur körperlich durch das Tanzen, sondern auch emotional. "Karla hat mir gezeigt, wie man klar seine Meinung sagt", verriet sie über den Einfluss ihrer fiktiven Figur.

Taynara war zu ihrer GNTM-Zeit als "braver Sonnenschein" bekannt – ein Image, das sie nur schwer abschütteln konnte. Bewusst präsentierte sie sich deshalb 2016 im Playboy und zeigte eine neue Facette von sich. "Ich wollte zeigen, dass ich auch sexy sein kann", erklärte sie. Neue Fotoshootings für den "Playboy" schließt sie für den Moment aus, da sie sich voll und ganz auf ihre Schauspielkarriere konzentriert. Sie fügte jedoch hinzu: "Sag niemals nie!"

Instagram / taynarajoy.silvawolf Taynara Silva-Wolf beim Dreh von "Der Palast", 2024

Instagram / taynarajoy.silvawolf Taynara Silva-Wolf am Set von "Der Palast", 2024

