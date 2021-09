Ist Mrs.Marlisa jetzt mit sich im Reinen? Vergangenen Monat ließ sich die einstige Temptation Island-Teilnehmerin ihr Gesicht operieren. Dabei wurde ihr Fett aus den Wangen entfernt, um das Gesicht zu verschmälern. In der Vergangenheit ließ die Influencerin bereits an ein paar anderen Körperstellen mit chirurgischen Eingriffen nachhelfen. Jetzt hakte Promiflash bei Marlisa nach, ob sie noch weitere Beauty-OPs geplant hat.

Die Freundin von Fabio De Pasquale erzählte Promiflash jetzt: "Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden mit meinem Körper und auch mit meinem Gesicht und das einzige, was ich im Alter vielleicht noch machen würde, wäre die Augenringe unterspritzen oder Falten wegspritzen. [...] So einen großen Eingriff, wie ich jetzt hatte, würde ich nicht noch mal machen." Für ihre Wangen-OP bekam die TV-Bekanntheit im Netz teilweise harte Kritik. Dennoch bereue sie den Eingriff keineswegs. Marlisa findet: "Leben und leben lassen – jeder sollte selber entscheiden, ob man so eine Operation machen möchte, oder nicht."

Die Influencerin ließ sich von dem Eingriff nicht abhalten, obwohl ihn vor allem ihr Freund nicht für nötig hielt. Marlisa erzählte: "Fabio wollte absolut nicht, dass ich mich operieren lasse, weil er Angst hat, dass ich dann kein 'Bärchengesicht' mehr habe." Letztendlich habe Fabio sie aber unterstützt und sich nach der OP um sie gekümmert.

Anzeige

per Mail Vorher-Nachher-Bild von Marlisas Wangen-OP

Anzeige

TVNOW / Frank Beer Mrs. Marlisa und Fabio de Pasquale, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Influencerin Mrs. Marlisa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de