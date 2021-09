Jasmin Minz schreitet bald tatsächlich zum Traualtar! In der beliebten Daily Alles was zählt verkörpert die Schauspielerin die Rolle der Kimberly "Kim" Bremer. In der Serie führt ihre Figur eine Beziehung mit Ben Steinkamp, der von Jörg Rohde (37) gespielt wird. Doch offenbar läuft es nicht nur im TV in Sachen Liebe bei Jasmin blendend: Im echten Leben ist sie jetzt verlobt!

Das verkündete Jasmin jetzt stolz auf Instagram. "Kim Bremer hat Ja gesagt – und ich auch", enthüllte die Blondine ihre Hochzeitspläne. Dazu postete sie einen Schnappschuss, auf dem sie ihren Verlobungsring präsentiert. Ihre Hand liegt dabei ganz romantisch auf der Hand ihres Partners. Beide Hände sind etwas mit Sand bedeckt. Ob Jasmin wohl am Strand die Frage aller Fragen gestellt bekommen hat?

Den Schritt vor den Traualtar wagte ihr TV-Partner und Kollege Jörg Rohde bereits im November letzten Jahres. Da heiratete der gebürtige Nordhesse seine Partnerin Nathalie. Anders als bei Jörg ist nicht bekannt, wer der Partner und baldige Ehemann an Jasmins Seite ist. Meint ihr, Jasmin stellt ihn ihrer Community bald vor? Stimmt unten ab!

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz' Verlobungsring, September 2021

Hannes Caspar Jasmin Minz, Schauspielerin

ActionPress Jörg Rohde und Nathalie in Düsseldorf

