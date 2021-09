Heute Abend ist es wieder so weit: Eine brandneue Folge von Die Höhle der Löwen flimmert über die TV-Bildschirme! In der beliebten Vox-Sendung stellen Gründer ihre Ideen und Start-ups vor – in der Hoffnung, einen fähigen Investor für ihr Projekt zu ergattern. Wenn es um einen besonders vielversprechenden Deal geht, kann es zwischen den Löwen schon mal ziemlich hitzig zugehen. Doch Backstage gibt es bei Carsten Maschmeyer (62) und Co. immer viel zu lachen. Vor allem, wenn Löwin Judith Williams (48) dabei ist...

"Ich sorge wirklich für gute Laune am Set. Das ist eine meiner Hauptaufgaben", verriet die Beauty-Unternehmerin lachend im Promiflash-Interview im Hinblick auf die neue Staffel. "Ich versuche da immer, etwas Leichtigkeit reinzubringen. Business hat ja immer den nötigen Ernst dabei. Aber man muss dazwischen ein bisschen Blödsinn machen", stellte die 48-Jährige klar. "Sonst wirst du ja verrückt."

Aber wie dürfen die Fans sich Judiths Gute-Laune-Programm vorstellen? "Ich tanze immer viel am Set!", enthüllte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin. "Das sind so lange Drehtage, die gehen ja manchmal von morgens um sieben bis abends um zehn Uhr. Und ich halte mich dann einfach frisch mit Tanzen." Abschließend betonte sie: "Und da reiße ich jeden mit!"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams in der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Judith Williams, Nils Glagau und Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Lö

