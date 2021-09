Jetzt wird es ernst! Am vergangenen Montag verkündeten Britney Spears (39) und ihr Partner Sam Asghari (27) total überraschend ihre Verlobung. Mit einem herzergreifenden Video machte das Paar die Neuigkeit publik. In dem Clip konnten ihre Follower sogar schon einen Blick auf Britneys Ring erhaschen. Kurz nach dem Antrag machte die Sängerin noch einmal klar, wie verliebt sie in ihren zukünftigen Ehemann ist: Sie widmete Sam ein paar süße Zeilen im Netz.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 39-Jährige einen Schnappschuss von ihrem Verlobten, auf dem er lediglich lockere Shorts trägt. Sams Muskeln kommen dabei perfekt zur Geltung – und auch Britney scheint mächtig stolz zu sein, so einen Hottie an ihrer Seite zu haben. "Dieser verdammt schöne Mann auf dem Bild ist mein", jubelte sie unter ihrem Beitrag. Der Antrag sei für die Pop-Prinzessin ziemlich überraschend gewesen. Kein Wunder, schließlich ist sie schon seit vier Jahren mit dem Tänzer zusammen. "Das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. [...] Ich bin so gesegnet, es ist wahnsinnig", schwärmte Britney.

Nach Bekanntwerden der Verlobung bekam die "Gimme More"-Interpretin zahlreiche Glückwünsche im Netz – darunter auch von vielen Promi-Kollegen. "Gratulation, meine Liebe! Ich freue mich so sehr für euch. Willkommen im Club", notierte beispielsweise Britneys Freundin Paris Hilton (40) unter dem Beitrag zur Verkündung.

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari im September 2021

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari bei der "Once Upon a Time in Hollywood"-Premiere in L.A.

ActionPress Britney Spears und Paris Hilton

