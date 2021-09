Sind sie etwa doch nicht das Traumpaar von Love Island? Bei der beliebten Kuppelshow bilden Andrina Santoro (28) und Martin Fuhsy das Pärchen, das bisher am längsten zusammen ist. Allen Anschein nach sind die beiden ziemlich happy miteinander – sie durften sogar als erstes Couple die sogenannte Private Suite einweihen. Und obwohl ihre Villa-Mitbewohner begeistert vom Paar sind, gibt es Stimmen, die die Lovestory der beiden etwas kritischer sehen. Einige Ex-Islander kaufen vor allem Andrina die Gefühle zu Martin nicht ganz ab!

Bei einem Instagram-Livestream plaudern Kevin Zotter, Luca Wetzel, Marc Zimmermann und Aurelia Lamprecht aus einer der vorherigen "Love Island"-Staffeln über die aktuellen Kandidaten. Während Marc von Martins Herz-Präsent und seiner Liebeserklärung an Andrina in der gestrigen Folge ziemlich angetan ist, finden vor allem Kevin und Aurelia die Reaktionen der Schweizerin nicht überzeugend. "Für mich kommt es so rüber, als würde Andrina Martin nicht fühlen", erklärt Aurelia ihre Zweifel. Und auch Kevin findet: "Von Andrina kommt nicht viel" – zumindest nicht bei den Aufnahmen, die die Zuschauer zu sehen bekommen.

Auch was Martins Liebesoffensive angeht, ist Marc mit seiner Begeisterung ziemlich alleine. Die anderen finden sein Verhalten "voll überzogen". "Er hat da, glaube ich, zu viel Show draus gemacht", meint Luca – und findet die Zustimmung von Aurelia. Nach der Meinung der Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin sollte solch ein Liebesgeständnis erst gemacht werden, wenn man wirklich verliebt ist.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI/Thomas Reiner Martin Fuhsy und Andrina Santoro bei "Love Island"

Instagram / marcz_instagraem Marc Zimmermann, "Love Island"-Bekanntheit

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

