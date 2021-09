Svenja wird zum zweiten Mal Mutter! In der fünften Staffel der beliebten Datingshow Take Me Out fand die Hamburgerin in Steve den Mann fürs Leben. Knapp vier Jahre später verkündeten die zwei Turteltauben im Juli nun stolz, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Auch das Geschlecht haben die beiden schon verraten: Das Paar bekommt einen Jungen! Mittlerweile hat die Influencerin die erste Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich gebracht – und gibt gegenüber Promiflash nun ein neues Babyupdate!

"Die Halbzeit ist jetzt offiziell seit zwei Wochen erreicht", jubelte die gebürtige Kölnerin im Gespräch mit Promiflash und fügte an: "Wir sind ziemlich glücklich und freuen uns nun auf die zweite spannende Phase, die womöglich ziemlich rasch vorbeigehen wird." Mittlerweile sei ihr Babybäuchlein auch schon ein ganzes Stück gewachsen – und am Geburtstag ihres Partners habe Svenja zum ersten Mal die Tritte ihres ungeborenen Kindes beobachten können: "Das war für Steve natürlich mit das schönste Geschenk."

Ihr Sohnemann sei inzwischen vor allem abends ganz schön aktiv. Auch ihre Tochter freue sich schon total darauf, bald ihr kleines Geschwisterchen auf der Welt begrüßen zu dürfen. "Zoé konnte ihn dann auch schon die Tage spüren und war hellauf begeistert", schwärmte die Zweifach-Mama in spe abschließend.

Instagram / mrs.tollpatschig "Take Me Out"-Kandidatin Svenja

Instagram / mrs.tollpatschig Das "Take Me Out"-Paar Svenja und Steve mit Svenjas Tochter Zoé

Instagram / mrs.tollpatschig "Take Me Out"-Kandidatin Svenja mit ihrer Tochter Zoé

