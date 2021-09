Ab in die Wildnis! Für Lisa startet bei Love Island morgen ein großes Abenteuer: Sie darf gleich mit drei heißen Boys Campen gehen. Die drei Neuankömmlinge Maurice Spada, Dominik Winter und Maurice D. werden der gebürtigen Bremerin schon bald Gesellschaft leisten. Bisher hatte sie auf der Liebesinsel noch kein großes Glück mit den Männern. Vielleicht ist unter den neuen Boys ja endlich Lisas Traummann mit dabei.

"Love Island" führte die Zuschauer heute anfangs ganz schön an der Nase herum. Als verkündet wurde, dass Lisa die Villa verlassen muss, war den Kandidaten der Schock ins Gesicht geschrieben. Doch für die gelernte Friseurin geht es nicht nach Hause, sondern ab in die Private Suite. Auf dem Bett findet sie dann zu ihrer Verwirrung einen Rucksack. Lisa will wissen: "Gehe ich auf Wandertour oder was ist hier los?" Tatsächlich wartet ein Date mit drei potenziellen Traummännern auf die 23-Jährige. Schon morgen soll das aufregende Camping-Liebesabenteuer losgehen.

Von den drei neuen Boys bekam Lisa schon mal ein paar nette Voicemails. Maurice D. verriet darin: "Ich bin ein bisschen nervös, dich kennenzulernen." Er freue sich aber darauf, Lisa endlich zu treffen. Auch Dominik freut sich schon auf das Abenteuer. Aber vor allem Maschinenanlagenführer Maurice S. schien selbstbewusst in seiner Message: "Ich bin mir sicher, wir werden uns sehr gut miteinander verstehen."

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Kandidat Maurice D.

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Kandidat Dominik

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Kandidat Maurice S.

