Bei Love Island sorgen gleich drei heiße Typen für frischen Wind. Maurice S., Maurice D. und Dominik kommen heute als neue Granaten auf die Liebesinsel. Die drei Herzensbrecher bekommen nun die Chance, bei Lisa zu landen. Die hatte bisher noch nicht sonderlich viel Glück mit den Männern. Zuletzt bekam sie von Domenik einen Korb, das war bitter. Promiflash hat die Neuankömmlinge schon mal etwas genauer unter die Lupe genommen.

Der 22-jährige Maschinenanlagenführer Maurice S. möchte bei "Love Island" die Frau fürs Leben finden. Im Gespräch mit Promiflash offenbarte er: "Es wird nicht ganz so einfach für mich, dort Fuß zu fassen und jemanden zu finden, beziehungsweise das ist ja von denen abhängig." Bisher habe es bei ihm in Sachen Liebe einfach nicht geklappt. Er verriet, dass er nun schon seit einem halben Jahr Single ist.

Auch Dominik will während seiner Zeit auf der Liebesinsel das Herz einer Dame für sich erobern. Obwohl die anderen Islander schon länger als er in der Villa sind, hat er keine Zweifel daran, in der Gruppe Anschluss finden zu können. Wenn ihm eine Frau besonders gut gefällt, dann hätte er auch keine Hemmungen, voll auf Angriff zu gehen. Er erklärte Promiflash: "Also wenn die Frau auch wirklich Interesse an mir zeigt, dann bin ich bereit, eine Couple-Crasher zu sein, wenn es dann so weit kommen würde." Der gebürtige Hamburger beteuerte außerdem, dass er bei "Love Island" wirklich mitmacht, um sich zu verlieben – einem bisschen Fame sei er aber auch nicht abgeneigt.

Maurice D. aus Oberhausen verriet Promiflash, wie er sich seinen Auftritt bei "Love Island" vorstellt: "Ich wünsche mir, dass ich auf diesem Steg reinkomme und dass ich kurz in den Mittelpunkt gerate. Die Leute sollen komplett überrascht sein." Ein schönes Einzeldate gleich zu Beginn würde er aber auch nicht ablehnen. Ganz allein wird der 21-Jährige bei seiner Ankunft zwar nicht mit Lisa sein, aber vielleicht funkt es ja zwischen den beiden so stark, dass sie später einen großen Auftritt als Couple hinlegen können.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidatin Lisa

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Kandidat Maurice S.

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Kandidat Dominik

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Kandidat Maurice D.

