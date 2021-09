Wie geht es nun für Gina Beckmann und Cedric Beidinger weiter? Das Paar schockierte seine Fans vor Kurzem mit traurigen Neuigkeiten: Von nun an gehen die zwei getrennte Wege. Anscheinend war es der einstige Big Brother-Staffelsieger, der den Schlussstrich gezogen hat – und das per WhatsApp. Gina verrät jetzt, dass sie sich eine Freundschaft mit Cedric daher aktuell nicht vorstellen kann!

Auf Instagram teilte die Influencerin ein Video, in dem sie ausführlich auf ihre Trennung zu sprechen kam. Dabei enthüllte sie auch, dass ein freundschaftliches Verhältnis mit ihrem Ex für sie keine Option wäre. "Cedric wäre sehr gerne noch mit mir weiterhin befreundet. Ich weiß auch nicht, wie es sein wird in einer gewissen Zeit, aber derzeit kann ich mir keine Freundschaft mehr zwischen uns vorstellen", erzählte Gina.

So ganz habe sie die Trennung nämlich noch nicht verdauen können. "Ich habe mich gefühlt wie eine heiße Kartoffel, die einfach in den Sand geschmissen wird und vergessen wurde", gab die 21-Jährige anschließend offen zu.

Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Gina Beckmann und Cedric Beidinger in Berlin

Anzeige

Instagram / basic_gina Gina Beckmann und Cedric Beidinger, "Big Brother"-Stars

Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Gina Beckmann und Cedric Beidinger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de