Kylie Jenner (24) macht ihrem Ruf als Fashion-Ikone einmal mehr alle Ehre. Mal ein hautenger Ganzkörperanzug, mal ein transparenter Einteiler – die Keeping up with the Kardashians-Protagonistin weiß ganz genau, wie sie mit ihren Looks die Blicke auf sich zieht. Aktuell ist Kylie in freudiger Erwartung – sie wird zum zweiten Man Mutter. Und auch schwanger legt sie ihren Fokus auf extravagante Kleidung, wie diese neuen Fotos beweisen.

Ob der zukünftigen Zweifach-Mutter an diesem Tag kalt war? Gemeinsam mit Töchterchen Stormi Webster (3) wurde Kylie nun in New York gesichtet. Zu einem braunen Ledermantel kombinierte die 24-Jährige zwei auffällige Kleidungsstücke. An ihren Füßen trug sie fellbesetzte Boots, ihren Kopf zierte eine übergroße Teddymütze. Dabei ist es in New York City im September eigentlich noch gar nicht so kalt.

Während Kylies Babybauch unter dem lockeren Mantel nur zu erahnen ist, setzte sie ihn einen Tag zuvor gekonnt in Szene. Auf der New York Fashion Week hatte die On-Off-Freundin von Travis Scott (29) ihren ersten Auftritt seit Bekanntgabe ihrer zweiten Schwangerschaft. Stolz präsentierte sie in einem Crop-Top ihre bereits deutlich gewachsene Kugel.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Unternehmerin Kylie Jenner

Anzeige

Brian Prahl/MEGA Kylie Jenner mit Töchterchen Stormi in New York, September 2021

Anzeige

BFA / ActionPress Kylie Jenner, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de