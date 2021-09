Kylie Jenner (24) legt mal wieder einen echten Wow-Auftritt hin! Anfang der Woche sorgte die Reality-TV-Beauty für zuckersüße Neuigkeiten: Wie bereits vermutet wurde, ist die erfolgreiche Unternehmerin wieder schwanger! Gemeinsam mit Travis Scott (29) bekommt die 24-Jährige nach Töchterchen Stormi (3) ihr zweites Kind. Jetzt zeigte sich Kylie erstmals seit den Babynews bei einem Event – und präsentierte dort stolz ihren runden, nackten Babybauch!

Am Donnerstagabend besuchte die werdende Mutter im Zuge der Fashion Week eine Show der Marke Revolve. In einem herbstlichen Look aus Oversize-Mantel, Crop-Top und weiter Hose posierte sie für die Fotografen – und unter der orangefarbenen Jacke blitzte glatt der nackte Bauch der Brünetten hervor. Kylies Fans waren von diesem Anblick begeistert: "Du bist die schönste Schwangere", schwärmte ein User auf Instagram.

Doch Kylies Auftritt sorgte auch erneut für Spekulationen: Schon vor einigen Tagen vermuteten viele Bewunderer, die US-Amerikanerin bekomme einen Jungen – weil sie ein blaues Herz-Emoji geteilt hatte. Dass nun ausgerechnet ein blaues Tuch ihr Outfit ergänzte, hielten viele Fans für eine Bestätigung dieser These.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2021

BFA / ActionPress Kylie Jenner bei einem Event in New York, September 2021

Instagram / kyliejenner Unternehmerin Kylie Jenner

