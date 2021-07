Die RTL2-Daily-Fans können sich auf Nachschub freuen! Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass der Sender das Format Krass Schule – Die jungen Lehrer nach drei Jahren einstellt. In einem Statement hieß es, man wolle damit auf die langfristige Quotenentwicklung der Sendung reagieren. Doch schon bald soll die Lücke im Nachmittagsprogramm mit einer neuen Soap gefüllt werden. Noch in diesem Jahr ist der Start der neuen Daily "Echt Fame" geplant!

Wie RTL2 nun offiziell bekannt gibt, werde bereits an den Folgen der neuen Serie gearbeitet. Zunächst seien 20 Episoden vorgesehen, die noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden sollen. Im Zentrum der Handlung, die auf einer Idee der Webvideoproduzenten Jonas Ems (24) und Jonas Wuttke (24) basiert, steht die junge Nini, die von München nach Berlin geht, um dort ein Praktikum in einer Influencer-Agentur zu machen. Dadurch sollen sowohl die guten als auch die schlechten Seiten des Jobs hervorgehoben werden. "'Mit 'Echt Fame' produziert RTL2 einmal mehr eine frische Soap, die den Zeitgeist und die junge Zielgruppe im Blick hat", erklärte Gerhard Putz, der Digital-Creative-Leiter des Senders.

Die Hauptrollen verkörpern Lea Mirzanli, Joana Leona Lutiq, Antonia Pruy, Damian Hasan Orgun und Rick Azas. In den Nebenrollen sind zudem auch einige Influencer zu sehen – unter anderem Nathan Goldblat (21), Marvin Holm und Chany Dakota (25). Durch ihre Reichweite erhofft sich der Sender zusätzliches Publikum.

RTL2 Der Cast von "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

Instagram / leamirzanli Lea Mirzanli, Laiendarstellerin

Instagram / nathan.goldblat Nathan Goldblat, 2020

