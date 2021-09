Bon hat in Sachen Sex offenbar schon so einiges erlebt! Der Betriebswirt aus München kämpft in der dritten Staffel der TVNow-Kuppelshow Prince Charming um eine gemeinsame Zukunft mit dem Prinzen Kim Tränka. In der Sendung gibt er aber auch Details aus seiner Vergangenheit bekannt: Er hat bereits knapp 500 verschiedene Sexualpartner gehabt. Mit Promiflash sprach Bon jetzt über sein bewegtes Sexleben!

Aber wurde Bon tatsächlich schon mit rund 500 verschiedenen Personen intim? "Ich bin leider sehr schlecht in Mathe und Zahlen, also es könnten auch 5.000 sein", scherzte der 28-Jährige gegenüber Promiflash zunächst und stellte dann klar: "Nein, im Ernst. Eine Strichliste hatte ich nicht, aber wenn ich Single bin, dann lasse ich auch nichts anbrennen."

Besonders wild sei es in Bons Sexualleben zugegangen, als er in Thailand gewohnt hatte. "Ich habe eine Zeit lang in Bangkok gelebt und da kamen gefühlt jeden Tag Tausende schwule Touristen zum Partymachen vorbei", rief er sich die aufregende Zeit in Erinnerung und betonte: "Ich dachte mir jeden Abend: 'Das Buffet ist eröffnet!'"

Anzeige

Instagram / bon.markel Bon Markel, "Prince Charming"-Kandidat 2021

Anzeige

Instagram / bon.markel Bon Markel im August 2021

Anzeige

Instagram / bon.markel Bon Markel im September 2021 in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de