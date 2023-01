"Prince Charming"-Max und Ex Bon sind weiterhin befreundet!

Max Rogall und Bon Markel wollen sich ein Leben ohneeinander nicht vorstellen! Die beiden lernten sich 2021 bei Prince Charming kennen – doch anstatt sich in den Bachelor Kim Tränka zu verlieben, verguckten sich die beiden Kandidaten ineinander. Nur wenige Monate nach der Show machten sie dann ihre Beziehung offiziell – doch leider war ihre Liebe nicht für die Ewigkeit bestimmt: Vor wenigen Tagen verkündeten sie ihre Trennung. Das Liebes-Aus bedeutet allerdings keinen Kontaktabbruch, wie sie auf Instagram erklärten: "Wir sind euch superdankbar, dass ihr uns schon so lange bei unserer Beziehung begleitet und freuen uns, dass ihr auch weiterhin einfach mit dabei seid, denn die Reise ist noch nicht vorbei." So sind die zwei TV-Bekanntheiten offenbar immer noch gut befreundet und wollen ihre geplante Reise trotzdem antreten.

