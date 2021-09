Was sagt eigentlich Maxime Herbord (27) zu all den Vorwürfen? Seit vergangenen Mittwochabend ist es offiziell: Die Bachelorette überreichte Finalist Raphael Fasching (23) ihre letzte Rose. Beim TV-Wiedersehen mit den anderen Kandidaten verlief es hingegen nicht so harmonisch. Kandidat Julian Dannemann (28) warf der Beauty beispielsweise vor, nach der Show Kontakt zu Mitstreiter Leon Knudsen (34) gehabt zu haben. Jetzt äußerte sich Maxime selbst dazu!

"Einige der Jungs haben versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen", verriet Maxime gegenüber Promiflash. Doch das Einzige, was für sie in diesem Fall zählt, sei, dass sie an keinem anderen Interesse habe. "Ich habe eine letzte Rose verteilt und darüber bin sehr glücklich", stellte die Halbniederländerin ein für alle Mal klar.

Doch das war nicht der einzige Streitpunkt. Von einigen Zuschauern und auch Kandidaten musste sich Maxime anhören, dass sie sich nach Julians Exit doch gar nicht mehr für die restlichen Männer öffnen konnte. "Ich finde, man kann das so nicht wirklich sagen", ging Maxime nun auf die Vorwürfe ein. Sie habe sich gefreut, mit den restlichen Jungs eine schöne Zeit verbringen zu dürfen.

