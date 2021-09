Na, wer beehrt denn da den roten Teppich? Heute Abend wurde der Red Carpet für die geladenen Gäste und Nominierten des Deutschen Fernsehpreises ausgerollt. Für diesen Anlass haben sich so einige Promis ordentlich herausgeputzt und ihre besten Outfits aus dem Kleiderschrank geholt. Eine der vielen Berühmtheiten, die in Köln über den roten Teppich schwebten, war Sarah Engels (28). Die Sängerin strahlte regelrecht und stellte ihren runden Babybauch zur Schau.

Die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin hielt es klassisch und chic mit ihrem schwarzen Dress. Ihr Outfit wurde allerdings ohnehin von ihrer XXL-Kugel in den Schatten gestellt. Guckt man sich Sarahs Babybäuchlein, dass sie so liebevoll streichelt, an, dann dürfte sie auch bald den ersten gemeinsamen Nachwuchs von sich und ihrem Mann Julian Engels auf der Welt begrüßen. Tatsächlich ist die Kölnerin mittlerweile schon im achten Schwangerschaftsmonat angelangt.

Sarah war übrigens nicht die einzige Schwangere, die dem Deutschen Fernsehpreis einen Besuch abstattete. Auch Jana Schölermann (34) und ihr Mann Thore (36) ließen sich das Event nicht entgehen. Die Schauspielerin bezauberte jeden – den Bildern nach zu urteilen, war vor allem ihr Gatte hin und weg – in einer eleganten blauen Robe, in der ihr Babybauch prächtig zur Geltung kam.

Getty Images Sarah Engels beim Deutschen Fernsehpreis in Köln im September 2021

Getty Images Jana und Thore Schölermann beim Deutschen Fernsehpreis in Köln im September 2021

