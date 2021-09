Nico Birnbaum verkörpert in "Nihat – Alles auf Anfang" einen ganz besonderen Charakter! Als Inhaber des Cherry Palace, der allabendlich in seiner Bar als Dragqueen Madita auftritt, wird der Schauspieler in dem GZSZ-Spin-off zu sehen sein. Am 22. und 23. September soll der Ableger dann über die deutschen Mattscheiben flimmern. Jetzt sprach Nico zum ersten Mal über seine Rolle sowie die Herausforderung, eine Dragqueen zu spielen.

Im Interview mit RTL verriet der gebürtige Kieler, dass er durch die Darstellung der Dragqueen so einiges gelernt habe. "Madita hat mir bewusst gemacht, das Leben jeden Moment zu feiern. Den Mut zu haben, der zu sein, der man ist, egal was andere davon halten", erzählte Nico. In dem Gespräch versicherte der 44-Jährige außerdem, dass er zwar nicht viel mit seiner Serienfigur gemein habe, ihre Liebe zum Leben aber dennoch sehr gut nachempfinden könne. "Ansonsten unterscheidet uns so ziemlich alles andere: Herkunft, Erfahrungen, Lebensführung, Neigungen", berichtete der Wahlberliner humorvoll.

"Ich bin an dieser Rolle mit einer so großen Bandbreite an Facetten und Emotionen schauspielerisch gewachsen. Es war eine sehr intensive, sehr schöne Zeit", erinnerte sich Nico anschließend an die Dreharbeiten zurück. Am Set habe er zudem das Schauspielern und Laufen in hohen Schuhen als besondere Herausforderung empfunden. "Es war komplett neu für mich, High Heels und Frauenkleidung zu tragen", bekannte der Verbotene Liebe-Darsteller abschließend.

Anzeige

RTL / Sebastian Geyer Nico Birnbaum als Madita in "Nihat – Alles auf Anfang"

Anzeige

RTL / Sebastian Geyer Timur Ülker, Maximilian Schneider, Sarah Mangione und Nico Birnbaum in "Nihat – Alles auf Anfang"

Anzeige

RTL / Oliver Ziebe Nico Birnbaum als Madita in "Nihat – Alles auf Anfang"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de