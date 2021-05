Neue Details zur Spin-off-Serie "Nihat – Alles auf Anfang"! Seit September 2018 ist Timur Ülker (31) als Nihat Güney bei GZSZ zu sehen. Die Figur ist so beliebt, dass sie sich nun in einer eigenen Serie beweisen darf. Der Drehstart für den Zehnteiler war am 3. Mai. Bereits in diesem Herbst sollen die Folgen zunächst auf TVNow und danach auf RTL zu sehen sein. Nun ist auch bekannt, wer neben Timur in "Nihat – Alles auf Anfang" zu sehen sein wird.

Matthias Ludwig, Sarah Mangione, Maximilian Schneider und Nico Birnbaum – wie RTL nun bekannt gab, gehören diese vier Schauspieler neben dem 31-Jährigen zum Hauptcast. Die Freude bei ihnen über das neue Projekt ist riesig. "Ich freue mich sehr darauf, mit den großartigen Kollegen in die spannende Welt der Serie einzutauchen, auch wenn ich ihnen das Leben als Lukas ziemlich schwer machen werde", teaserte etwa der Alles oder Nichts-Star Matthias an.

Sarahs großer Traum war es immer, bei GZSZ mitzuspielen. Nun hat es immerhin bei "Nihat – Alles auf Anfang" geklappt. "Die Rolle Liz ist taff, sexy und fordert mich hier und da schon ziemlich heraus", erzählte die Blondine, die unter anderem durch Unter uns und "Herz über Kopf" bekannt geworden ist. Auch Maximilian und Nico sind glücklich, eine Hauptrolle ergattert zu haben.

