Diese Erfahrung will Gamze Senol (28) nicht missen. Ihre GZSZ-Rolle Shirin Akinci hatte im vergangenen Jahr dem Kolle-Kiez den Rücken gekehrt und somit war Gamze aus der beliebten Vorabendserie ausgestiegen. Doch zur großen Freude der Fans kehrt sie nun als Shirin in dem GZSZ-Ableger Nihat – Alles auf Anfang zurück. Gamze plauderte jetzt über ihr Serien-Comeback und könnte darüber nicht glücklicher sein.

Mit ihrem Serienkollegen Timur Ülker (32), der Nihat verkörpert, war Gamze zu Gast in dem offiziellen "GZSZ-Podcast" und verriet, wie die Dreharbeiten für sie waren. "Für mich war das wie nach Hause kommen", schwärmte die Beauty von ihrer Zeit am Set, da für "Nihat" auch die GZSZ-Kollegen und Kolleginnen in Sachen Kostüm und Maske zuständig waren. "Ich kam ans Set und kannte alle Gesichter, ich kannte den Regisseur, ich kannte den Produzenten."

Anfangs hatte die Schauspielerin Angst, sie habe es verlernt, die Texte zu lernen – doch sie wurde schnell eines Besseren belehrt. "Ich hatte so Schiss, als ich die Texte bekommen habe, wie soll ich mir das merken. Doch dann hab' ich gemerkt, krass, es ist einfach drin, das kann mir keiner nehmen", staunte Gamze selbst. Dabei half ihr natürlich ihre fast dreijährige Erfahrung bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

Anzeige

TVNOW / Sebastian Geyer Gamze Senol und Timur Ülker

Anzeige

TVNOW / Oliver Ziebe Gamze Senol und Timur Ülker in "Nihat – Alles auf Anfang"

Anzeige

TVNOW / Pascal Bünning Gamze Senol als Shirin in "Nihat – Alles auf Anfang"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de