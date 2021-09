Der Startschuss für die neue Staffel von Deutschland sucht den Superstar ist gefallen! Anfang 2022 wird die nächste DSDS-Runde im TV eingeläutet. Die Dreharbeiten dazu haben schon begonnen. Die neue Juryformation um Toby Gad (53), Ilse DeLange (44) und Florian Silbereisen (40) haben ihre Expertise in den ersten Castings schon unter Beweis gestellt. Jetzt wird auch der Recall mit den bisher 25 besten Sängerinnen und Sängern gedreht!

Im italienischen Apulien dürfen Toby, Ilse und Florian laut RTL-Informationen ihre auserkorene Top 25 begrüßen. Jetzt kämpfen die Kandidaten um den Einzug in die begehrten DSDS-Liveshows. Während der Dreharbeiten wohnen die Musiker in einer Villa und sehen die Juroren bei ihren Performances. "Ihr könnt jetzt schon wirklich stolz auf euch sein! Ihr habt es bis hierher geschafft. Ihr seid die Top 25 aus Hunderten in unseren Castings", richtete Florian das Wort an die Kandidaten.

"Das ist das größte Abenteuer eures Lebens!", gab Ilse den Sängerinnen und Sängern die nötige Motivation, im Recall nochmal das Beste aus sich herauszuholen. Im Frühjahr 2022 bekommen DSDS-Fans dann endlich auch die Top 25 der neuen Staffel zu Gesicht. Dann werden die Castings und die vier Recall-Folgen ausgestrahlt.

Thomas Burg/ Action Press Florian Silbereisen bei DSDS 2020

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen bei DSDS

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jury Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad

