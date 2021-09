Krise bei Domenik Forster und Kendra Bay! Bei Love Island weiß der Single aus Idar-Oberstein einfach nicht, was er will. Lisa-Marie Gaul äußerte zwar von Beginn an starkes Interesse an ihm – er steckte sie aber in die Friendzone. Zuletzt entschied er sich bei der Paarungszeremonie deshalb nicht für die Friseurin, sondern für Granate Kendra Bay. Doch auch mit der Dunkelhaarigen läuft es nicht rund, wie er Insel-Kumpel Martin Fuhsy beichten musste – dumm nur, dass die Studentin alles belauscht hat.

In der gestrigen Folge war die 21-Jährige genervt davon, dass Domenik einfach keine Initiative zeigt und nicht mal im gemeinsamen Couple-Bett Nähe sucht. "Für mich ist er ein Abturn – sorry. Wenn der Mann kein Mann ist...", beschwerte sie sich bei den anderen Frauen. Zur gleichen Zeit schüttete der introvertierte Pfälzer Martin das Herz aus. "Ich merke, sie will irgendwie – aber ich kann einfach nicht. Wenn ich es nicht fühle, dann fühle ich es nicht", stellte er klar und musste feststellen, dass Kendra genau in diesem Moment den Raum betreten und alles gehört hatte.

"Wenn ein Typ nicht zu einem Mädchen hingeht und sich wie ein Mann verhält – ich merke das doch auch", ärgerte sie sich und musste zugeben, dass sie sich durch den Korb des BWL-Studenten "ungewollt" fühlt. Daraufhin konnte Kendra ihre Tränen nicht länger zurückhalten. Die Zuschauer sind sich unterdessen sicher: Der 25-Jährige hängt noch zu sehr an Lisa. "Das Problem bei Domenik ist, dass er sich noch nicht eingestehen kann und will, dass er Lisa auch toll findet", twitterte ein User.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI Domenik Forster bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Kendra, "Love Island"-Kandidatin 2021

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Couple Domenik und Lisa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de