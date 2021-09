Sind die Kusmagks etwa schon zu fünft? In der vergangenen Woche hatten die Fans bereits darüber spekuliert, ob Janni (31) und Peer Kusmagk (46) wieder Eltern geworden sind. Die schwangere Blondine hatte sich längere Zeit nicht auf Social Media gemeldet und damit vermuten lassen, dass sie die ersten Tage mit ihrem Neugeborenen verbringt. Zwischenzeitlich war sie aber doch wieder auf ihrem Kanal aktiv – bis vor wenigen Tagen. Aktuell herrscht absolute Funkstille im Netz, und zwar bei Janni und ihrem Liebsten. Ist das Baby etwa schon da?

Der letzte Post der 31-Jährigen auf Instagram liegt nun vier Tage zurück. Anfang der Woche teilte sie einen nachdenklichen Beitrag, in dem sie sich darüber beschwert hatte, oft fälschlicherweise als Zicke eingestuft zu werden. Ein Update rund um ihren Schwangerschaftsalltag gab sie jedoch nicht. Dass nun keine weiteren Postings oder Infos in ihrer Story dazugekommen sind, könnte dafür sprechen, dass Emil-Ocean (4) und Töchterchen Yoko (2) Unterstützung in der kleinen Rasselbande bekommen haben. Papa Peer dürfte ebenfalls alle Hände voll zu tun haben und seiner Liebsten und dem Baby nach der Geburt beistehen.

Noch Ende August war sich Janni selbst nicht so sicher, ob sich das Kind noch Zeit lassen möchte oder bereits darauf drängt, das Licht der Welt zu erblicken. Damals war die Adam sucht Eva – Promis im Paradies-Teilnehmerin in der 38. Schwangerschaftswoche. "Soll es losgehen oder doch eher noch nicht? Ich habe das Gefühl, alles ist jederzeit möglich gerade", schrieb sie in ihrem Feed.

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk mit ihren Kindern

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk während ihrer dritten Schwangerschaft

