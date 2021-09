Ehrliche Worte von Halsey (26)! Die Musikerin durfte sich vor einigen Monaten erstmals über Nachwuchs freuen: Die "Without Me"-Interpretin begrüßte ihren Sohn Ender auf der Welt. Seitdem ist der Kleine zwar ihr ganzer Stolz – doch die Schwangerschaft und ihr Baby haben die Sängerin auch sehr verändert: Wie Halsey jetzt verrät, hat sie vor allem mit ihrer neuen Körperform zu kämpfen.

Via Twitter redete die Beauty sich ihre Sorgen kürzlich von der Seele. In einem ehrlichen Posting schrieb die Neu-Mama: "Meine Schwangerschaft hat meinen Körper so sehr verändert. Es ist zu einem echten Kampf geworden zu lernen, wie man ein Stilgespür entwickelt, wenn man nicht an seine neue Figur gewöhnt ist!" Halsey erklärte weiter, sie könne nun mit vielen Frauen mitfühlen.

Doch obwohl die US-Amerikanerin sich noch mit ihrem neuen Body zurechtfinden muss, denkt sie gerne an ihre Schwangerschaft zurück. Erst vor Kurzem teilte sie einen Throwback-Schnappschuss, der sie mit Babybauch zeigt – und schrieb dazu: "Ich vermisse es schon!"

Halsey, Sängerin

Halsey bei der Verleihung der MTV Movie & TV Awards im Juni 2018

Sängerin Halsey

