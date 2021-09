Maurice Dziwak sah vor Love Island noch etwas anders aus! Vor wenigen Tagen zog der Hottie aus Oberhausen als männliche Granate ein – eine echte Konkurrenz für die anderen Single-Boys in der Liebesvilla. Denn Mo, wie der 23-Jährige auch genannt wird, legt viel Wert auf sein Äußeres und kann mit einem tollen Waschbrettbauch begeistern. Dafür hat er aber nicht nur ein bisschen vor der Show gesportelt: Mo hat tatsächlich über 30 Kilo für "Love Island" abgenommen!

Das verriet er vor seinem Einzug gegenüber Promiflash: "Ich hatte bei meiner Bewerbung noch 30 Kilo mehr auf den Rippen. Mir hat aber keiner gesagt, dass ich abnehmen soll, weil ich so keine Chance gehabt hätte", erzählte Mo im Promiflash-Interview. Der Islander habe dies einzig und allein für sich getan: "Ich wollte schon immer mal diese 'V-Form' unten am Becken haben. Jetzt ist alles definierter – und so wie ich jetzt aussehe, so sah ich noch nie aus."

Im weiteren Gespräch mit Promiflash offenbarte er auch, wie ihm diese Transformation gelungen ist: "Ich habe jeden Tag Sport getrieben und die Ernährung komplett umgestellt." Es sei zwar sehr hart gewesen, aber jetzt ist Mo total stolz auf sich. Auch einige seiner Ex-Flirts meldeten sich wohl wieder bei ihm, nachdem er abgespeckt hatte: "Wenn man mich vorher nicht geschätzt hat und jetzt nur schätzt, weil ich mich verändert habe, dann brauche ich die Person nicht in meinem Leben", schloss er ab.

RTLZWEI "Love Island"-Dominik, Jess, Maurice, Lisa, Mo und Andrina

RTLZWEI "Love Island"-Dominik, Mo und Maurice

RTLZWEI "Love Island"-Kandidat Maurice D.

