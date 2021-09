Fabio Halbreiter hielt sich an die Regeln! In der aktuellen Staffel von Die Bachelorette gab es zum Ende hin ordentlich Drama – der Grund: Maxime Herbord (27) soll zwischen Show und Wiedersehen Kontakt mit Leon Knudsen (34) gehabt haben, der zuvor freiwillig ausgestiegen war. Dabei ist das eigentlich streng verboten. Ex-Kandidat Fabio verließ die Staffel mit Gerda Lewis (28) ebenfalls auf eigenen Wunsch und weiß, dass es daraufhin Kontakt-Regeln gibt. Hat er diese eingehalten und wie steht er zum Leon-Maxi-Drama? Promiflash hat nachgefragt...

"Es gibt gewisse Auflagen, an welche man sich halten muss, wenn man an so einer Show teilnimmt. Daher verstehe ich das rein formell sehr gut", erklärte der Münchner gegenüber Promiflash, warum das Kontakt-Thema so hart umstritten ist. Allerdings findet er es abgesehen von den vertraglichen Richtlinien "rein menschlich", das Gespräch zu suchen. Deshalb betonte er, dass "man jedoch eher offen mit so etwas umgehen" sollte. Sollten die Brünette und Leon also Kontakt zueinander gehabt haben, findet er das offenbar total okay.

Doch wie war es bei Fabio selbst – hatte er das Bedürfnis, nach seinem Ausstieg mit Gerda zu sprechen und hat er sie sogar kontaktiert? Nein! "Weder das eine noch das andere", hielt er fest. Demnach habe es zwischen Show und Wiedersehen also keinen Gesprächsbedarf gegeben. In Bezug auf Maxime und ihren Sieger Raphael Fasching (23) glaubt der Ex-Flirtshow-Teilnehmer außerdem, dass es ein Happy End geben könnte. "Wenn beide sich aufeinander einlassen, es ernst meinen und sich eine Chance geben sicherlich", äußerte er sich hinsichtlich einer gemeinsamen Zukunft der zwei.

Anzeige

Instagram / fabiohalbreiter TV-Star Fabio Halbreiter

Anzeige

TVNOW Bachelorette Maxime Herbord mit ihren Kandidaten und Frauke Ludowig beim Wiedersehen

Anzeige

Instagram / fabiohalbreiter Fabio Halbreiter, Ex-Bachelorette-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de