Macht Matthias Höhn (25) jetzt endlich Nägel mit Köpfen? Anfang September gab der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller bekannt, dass er eine neue Frau namens Michelle an seiner Seite habe. Bislang legte der Schauspieler jedoch großen Wert darauf, dass er mit ihr in keiner festen Beziehung sei. Doch jetzt scheint Matze seine Liebe endlich offiziell machen zu wollen: Im Netz widmete er seiner neuen Flamme ein paar zuckersüße Zeilen!

Auf seinem Instagram-Account postete der 25-Jährige eine ganze Reihe an Schnappschüssen, die ihn turtelnd mit seiner Michelle zeigen. Darunter richtete er herzergreifende Worte an seine Liebste: "Gemeinsam bedeutet für mich, sich zu lieben, füreinander da zu sein, sich zu schätzen und zu respektieren. [...] All das bin ich bereit, mit dir zu tun, Michelle, weil ich dich liebe und das von ganzem Herzen." Zusätzlich setzte Matze das Datum 15. September 2021 unter das Posting. Ob er an diesem Tag wohl ganz offiziell mit der Beauty zusammengekommen ist?

Vor wenigen Tagen hatte der Schauspieler bereits im Gespräch mit Promiflash verraten, dass er die Blondine erst seit Kurzem kenne. Vor einer Diskothek in München sei Matze ihr zum ersten Mal begegnet. "Meine Freunde saßen schon im Auto, aber ich bin noch mal durch die Partymeute gegangen, die vor dem Club stand", berichtete er. Dort habe Michelle ihn angesprochen – und zwischen den beiden habe es sofort gefunkt.

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine Freundin Michelle

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine Freundin Michelle

Anzeige

Instagram / michelleesimoel_ Matthias Höhn und seine Freundin Michelle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de