Was ist dran an den Fake-Vorwürfen gegen Maurice Dziwak? Bei Love Island stand am Freitagabend eine schwere Entscheidung an: Die Couples, die bei den Zuschauern besonders beliebt sind, mussten sich entscheiden, welche Islander die Villa für immer verlassen sollen. Bei Neuzugang Maurice aka Mo waren sich die Flirtshow-Stars aber unsicher, ob er es ernst mit der Liebessuche meint. Sein Kumpel Sascha nimmt den Studenten jetzt in Schutz.

In der Abwesenheit des 21-Jährigen übernimmt sein Freund seine Social-Media-Arbeit. In einem Q&A auf Instagram wollten die Fans nun von Sascha wissen, wie es um Maurice' Ehrlichkeit steht. "Manche Menschen denken wahrscheinlich, dass niemand so korrekt sein kann, ohne Hintergedanken zu haben. Mo wird aber zeigen, dass er wirklich ein korrekter Mensch ist", stellte sein Freund klar. Offenbar ist er sich sicher, dass der Oberhausener in der Show sein wahres Gesicht zeigt und wies deshalb jegliche Fake-Vorwürfe ab.

Bisher lief es für Mo auf der Insel aber nicht besonders rund. Beim Glamping hatte er sich Lisa-Marie Gaul angenähert, die wurde ihm bei der Paarungszeremonie aber von seinem Namensvetter Maurice Spada weggeschnappt. Übrig blieb Andrina Santoro (28), die aber wenig Interesse zeigte. Immerhin war sie in Gedanken nur bei ihrem Liebsten Martin Fuhsy, der in der Villa geblieben war und dort sehnsüchtig auf die Rückkehr der ehemaligen Schweizer Bachelorette wartete.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI "Love Island"-Kandidat Maurice D.

RTLZWEI "Love Island"-Kandidaten Dominik, Mo, Maurice und Lisa beim Camping

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Mo und Andrina

