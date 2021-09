In der heutigen Folge Love Island war Männerwahl auf dem Campingplatz angesagt! Moderatorin Sylvie Meis (43) überraschte die sechs Kandidaten mit einer spontanen Paarungszeremonie – dabei durften sich die drei Neuankömmlinge Dominik, Maurice und Mo ihre neuen Couples aussuchen. Zur Wahl standen dabei die ehemalige Schweizer Bachelorette Andrina (28), DJane Jess und Friseurin Lisa. Für wen haben sich die drei Boys letztendlich entschieden?

Als Erstes durfte Dominik ran. Der Hamburger erklärte: "Es passt einfach, Gemeinsamkeiten sind da und aus dem Grund entscheide ich mich heute für Jess." Das erste neue Couple stand damit also fest. Auch für Maurice war die Wahl ganz klar: Er entschied sich für Lisa. Die Bremerin schien damit durchaus zufrieden zu sein, obwohl sie betonte: "Alles hat noch Zeit, einfach mal schauen, was noch passiert." Somit blieben nur noch Mo und Andrina übrig, die nun offiziell ein Couple sind. Die Schweizerin war als Einzige unzufrieden mit der Paarungszeremonie, denn sie wäre viel lieber zurück in der Villa bei ihrem vorherigen Couple Martin.

Dominiks Entscheidung, Jess auszuwählen, kam für einige Fans vielleicht etwas unerwartet – denn in einer aktuellen Promiflash-Umfrage waren sich Leser noch sicher, dass der 21-Jährige am besten zu Lisa passt. Der Social-Media-Manager meinte beim ersten Kennenlernen auch noch, Lisa sei voll sein Typ, doch jetzt scheint er nur noch Augen für Jess zu haben.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Jess und Dominik

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Maurice und Lisa

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Mo und Andrina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de