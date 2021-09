Bei Die Bachelorette hatte Maxime Herbord (27) bis kurz vor dem Finale gezweifelt, wem sie ihre letzte Rose geben wollte. Schließlich fiel ihre Entscheidung auf Raphael Fasching (23). Die beiden lernen sich seit dem Ende der Show weiter kennen und wollen alles Weitere auf sich zukommen lassen. Doch hat Maxime bei der finalen Rosenvergabe alles richtig gemacht? Ioannis Amanatidis (31), der in der letztjährigen Staffel versucht hatte, Melissa Damilias (25) Herz zu erobern, hat da seine Zweifel.

Bei Maxime seien zum Ende der Show für keinen der Finalisten jene Gefühle entstanden, die sie sich eigentlich gewünscht hätte. Dementsprechend kann Ioannis die Vergabe der allerletzten Rose nicht so ganz nachvollziehen: "Ich hätte die Rose zurückgehalten und gesagt: 'Wir können uns auch so draußen kennenlernen'", machte er im Promiflash-Interview deutlich. Für den einstigen Bachelorette-Kandidaten stehe die letzte Rose für einen "Liebesbeweis". Die Liebe, die dahinterstecke, habe aber weder Maxime an Raphael noch Raphael an Maxime geben können – zumindest nicht im Moment des Finales.

Glaubt Ioannis nun nach der Show an ein Happy End für Maxime und Raphael? Er wünsche den beiden zwar alles Gute, sehe aber ein entscheidendes Hindernis für das Entstehen einer glücklichen Beziehung: die Entfernung. Schließlich wohne die Influencerin in Deutschland und der 23-Jährige in Wien. "Ich glaube, beide wollen was anderes im Leben außer dieses Hin- und Herreisen die ganze Zeit", ist sich Ioannis sicher.

Ein anderer, der auch ein paar Einblicke in die "Die Bachelorette"-Welt sammeln konnte, sieht das ein wenig anders. Fabio Halbreiter kämpfte einst um das Herz von Gerda Lewis (28). "Vielleicht hätte sie es irgendwann einmal bereut, wenn sie es nicht getan hätte", schätzte er Maximes letzte Rosenvergabe gegenüber Promiflash ein. Schließlich haben beide nichts zu verlieren und könnten nun fernab des "TV-Trubels" die Chance auf ihr Liebesglück nutzen.

TVNOW Ioannis Amanatidis, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2021

Instagram / /ioannis.amn/ Ioannis Amanatidis im August 2021

TVNOW Maxime Herbord und Raphael Fasching bei "Die Bachelorette" 2021

TVNOW Fabio Halbreiter, Realitystar

