Lisa hat sich bei Love Island einfach nicht mehr wohlgefühlt! Mit ihrer Entscheidung überraschte die süße Blondine aus Bremen gestern Abend zahlreiche Zuschauer – und wohl auch ihre Inselkollegen: Sie hat die Flirtshow freiwillig verlassen! Wieso? Die Friseurin habe festgestellt, dass sie nicht mehr authentisch war. Im Promiflash-Interview plauderte Lisa jetzt außerdem aus: Granaterich Maurice aka Mo bereitete ihr ganz schön Unbehagen...

Promiflash wollte im Anschluss an ihren Exit von der 23-Jährigen wissen, wie ihr die drei Granaten im Camp gefallen haben. Ihre ehrliche Antwort: "Im Endeffekt war es so, dass ich bei Mo erst einen kleinen Wow-Effekt hatte. Es hat aber dann doch dazu geführt, dass ich mich nach einer Zeit sehr unwohl in seiner Nähe gefühlt habe." Weiter führt die Beauty aus: "Ich hatte das Gefühl, dass er besitzergreifend ist, mir nicht die Luft gegeben und das nicht unbedingt angenommen oder verstanden hat, was ich ihm gesagt habe."

Tatsächlich ist Mo auch anderen Islandern nicht ganz geheuer! Als die gesicherten Pärchen in der Villa ausdiskutiert haben, wen sie von den Wackelkandidaten nach Hause schicken wollen, merkte Neuzugang Dominik an: "Wir haben ihn im Camp immer Twoface-Mo genannt." Löst der Student aus Oberhausen bei euch auch ein ungutes Gefühl aus? Stimmt ab!

